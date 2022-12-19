Виктория Боня пропарилась за счет модели Алены Шишковой.

Виктория Боня пропарилась за счет модели Алены Шишковой.Телеведущая, модель и блогерша Виктория Боня с завидным постоянством становится героем различных скандалов из-за неопределимого желания комментировать многочисленные светские события. Вот и бывшей девушке рэпера Тимати она умудрилась врезать.Выпускник "Фабрики звезд" и вторая вице-мисс России 2012 года Алена Шишкова встречались без официальной регистрации брака. Она родила Тимати наследницу, дочь Алису. Сегодня модель продолжает участвовать в различных съемках.Однако, по мнению звезды реалити-шоу "Дом-2", у нее есть проблемы с внешностью. Виктория Боня позволила себе ряд абсолютно хамских высказываний относительно внешности бывшей возлюбленной рэпера. В частности, блогерша увидела отечность на лице бывшей Тимати и предложила ей свои услуги.Меж тем, по мнению продюсера Дмитрия Ашурова, Виктория Боня просто нашла очередной повод для пиара. В интервью он подчеркнул, что Алена Шишкова не нуждается в советах телеведущей."Это не от большой любви и заботы Боня комментирует всю историю и так переживает", – уверен продюсер.По его словам, блогерша пытается изобразить из себя бьюти-консультанта. Дмитрий Ашуров отметил, что Виктория Боня за счет бывшей Тимати хочет заработать очков.