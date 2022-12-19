В регионе запланировано около 85 праздников, на которые приглашено более 3000 детей и членов семей участников СВО.

В обладминистрации обсудили организацию новогодних мероприятий для детей военных, мобилизованных из Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.«Запланировано около 85 праздников, на которые приглашено более 3000 детей и членов семей участников СВО», – сообщил вице-губернатор Владимир Куимов.Из них около 160 ребят получили пригласительные билеты на губернаторскую ёлку. Ещё два юных жителя из Ковровского района отправятся на Кремлёвскую ёлку. Около 150 подростков планируется направить на ёлку мэра Москвы и событийное мероприятие «Покровская сказка» в Петушинском районе.Выделено почти 11 млн рублей на покупку 18 тысяч сладких гостинцев для детей, находящихся трудной жизненной ситуации, ребят с инвалидностью, из многодетных малообеспеченных семей. Подарки получат не только дети призванных резервистов, но и маленькие переселенцы, проживающие в пунктах временного размещения.Напомним, что в рамках «Елки желаний» Александр Авдеев и его замы исполнят просьбы 43 малышей из Владимирской области и подшефного Докучаевска.«Более 1700 подарков для ребят отправятся и в ДНР. Формированием груза, который уйдёт до конца этой недели, занимаются депутаты Госдумы от Владимирской области», – уточнил вице-губернатор Дмитрий Лызлов.Добавим, что в регионе пройдёт ряд благотворительных акций, которые стартуют уже с 19 декабря.