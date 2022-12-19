Ранее суд постановил прекратить работу учреждения.

Почти 2500 владимирцев подписали петицию против закрытия приюта для животных «Валента». Её создала Алёна Фархутдинова.Жители просят администрацию Владимира вмешаться в ситуацию и сохранить дом для 200 собак и кошек до тех пор, пока не будет построен областной приют, либо помочь с поиском нового места для размещения четвероногих питомцев. В противном случае все они окажутся на улице, что создаст ещё большую опасность для горожан, чем лай, на который жаловалась истец.Напомним, что суд закрыть учреждение после обращения одной из местных жительниц. Главная причина - земельный участок, на котором расположена «Валента», используется не по целевому назначению. На подачу апелляции есть неделя. Если решение вступит в законную силу, то приют закроют уже через месяц.