Петр Чернышев с восхищением говорит о своей партнерше и расхваливает ее на каждом шагу.

Петр Чернышев с восхищением говорит о своей партнерше и расхваливает ее на каждом шагу.Российская актриса Анастасия Заворотнюк уже больше трех лет борется с онкологией. Звезде сериала "Моя прекрасная няня" борется с глиобластомой. О своем недуге актриса узнала через несколько месяцев после рождения младшей дочери. С тех пор звездная семья ни слова не говорит о Заворотнюк и не показывает ее.Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев не бросил больную жену и до сих пор зарабатывает деньги, трудясь на благо семьи и для выздоровления своей благоверной. Однако поклонники все чаще задаются вопросом – как же личная жизнь? Ведь, по слухам, Заворотнюк уже давно сама на себя не похожа. В свежем интервью Петр Чернышев ни слова не сказал о любимой женщине, а вот о партнерше по ледовым шоу Татьяне Навке не замолкал.Фигуристка, бизнес-вумен и общественник Татьяна Навка тоже стала новым гостем ютуб-шоу Надежды Стрелец и рассказала о драматичных моментах в жизни. Среди них история о том, как Петр Чернышев пришел ей на выручку и стал партнером по льду и по бизнесу. С тех пор они неразлучны.По словам Чернышева, ледовые шоу в России с каждым годом все более тетрализованные, и такого нет нигде в мире. Во многом в этом заслуга Татьяны Навки, которая с охотой берется за все новое. Они с Навкой оказались идеально совместимы на площадке, поэтому им так легко работается вместе."Мне довелось много где покататься. Основное отличие тех шоу, которые проходят в России, это театрализованность. На запале многие шоу построены на звездах фигурного катания, которые поражают зрителя мастерством, либо это фьюжн с музыкантами, которые играют вживую на арене. В России история совершенно другая. Мы пошли по направлению театра. Качество шоу из года в год возрастает. Таня голодная до всего нового. Таня очень быстро вскочила на белого коня и впереди всех поехала как командир. С Таней мы скатались быстро, по пропорциям мы удачно подходим друг другу. Если люди совместимы, и творить интересно", – заключил Чернышев.Татьяна Навка, говоря о коллеге, добавила, что ему очень непросто сейчас. Петр Чернышев борется за жизнь судьбы и сильно переживает, пишет .