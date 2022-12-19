Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о разговоре с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым по поводу назначения на пост директора Музея истории города Игоря Пушкарева, который, по словам бизнесмена, открыто выступал против СВО.

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о разговоре с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым по поводу назначения на пост директора Музея истории города Игоря Пушкарева, который, по словам бизнесмена, открыто выступал против СВО.Отвечая на вопрос журналиста портала 66. RU, Пригожин сообщил, что в пятницу, 16 декабря, у него состоялся разговор по телефону с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Речь шла о назначении директором музея истории в Екатеринбурге скандального журналиста Игоря Пушкарева."Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения", – публикует пресс-служба компании "" слова бизнесмена.В связи с общественным резонансом в Сети было опубликовано открытое письмо бизнесмена к мэру Екатеринбурга Орлову с просьбой провести проверку назначения Пушкарева на пост директора музея.Напомним, ранее предприниматель выразил надежду, что глава Екатеринбурга проверит информацию о деятельности своего назначенца.