Прокуроры вмешались в историю с травмированием младенца в перинатальном центре. Именно там, по версии родителей, их новорожденный ребенок получил перелом плечевой кости. Инцидент произошел

Прокуроры вмешались в историю с травмированием младенца в перинатальном центре. Именно там, по версии родителей, их новорожденный ребенок получил перелом плечевой кости. Инцидент произошел еще в мае, но огласку получила недавно. После выхода нашего репортажа история всколыхнула общественность – в соцсетях началось активное обсуждение. Напомним, молодая мама Светлана Воронина обращалась в полицию с заявлением. Но