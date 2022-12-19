Полина Гагарина в 2003 году победила в проекте Первого канала Фабрика звезд-2. А в 2015-м представляла нашу страну на музыкальном конкурсе Евровидение, заняв там второе место. А потом у певицы снесло крышу – она зазвездила...
Полина Гагарина в 2003 году победила в проекте Первого канала "Фабрика звезд-2". А в 2015-м представляла нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение", заняв там второе место. А потом у певицы снесло крышу – она зазвездила...
В номере газеты "Правда" от 2 марта 1930 года была
опубликована статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина
"Головокружение от успехов". Ее название точно описывает и
сегодняшнее состояние Полины Гагариной.
Музыкальный критик Вадим Пономарев на своей странице в
запрещенной в России социальной сети рассказал любопытную историю. Оказалось,
что композитор Геннадий Дудин, автор хитов Полины Гагариной "Драмы больше
нет" и "Обезоружена", отказался работать с 35-летней певицей из-за ее звездной болезни. "Он написал в сториз: "Мне очень жаль, что эта
некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это
последние мои песни для нее... Слава Богу!" – цитирует Дудина Пономарев.
Правда, спустя сутки композитор сториз
удалил. "Кажется, я натворил дел... Мне не стоило позволять себе лишнего", – пояснил он. И ситуацию с артисткой описал мягче: "Так бывает, что любовь проходит. И ничего
с этим поделать, увы, нельзя. В жизни всегда приходится чем-то жертвовать во
имя движения вперед. И в этой ситуации нет хороших и плохих. Есть двое, которые
не поняли друг друга".
Словом, какая кошка пробежала между композитором и певицей,
еще только предстоит выяснить. Но уже ясно, что неуживчивой Гагариной проще
самой себе писать хиты.