Полина Гагарина в 2003 году победила в проекте Первого канала Фабрика звезд-2. А в 2015-м представляла нашу страну на музыкальном конкурсе Евровидение, заняв там второе место. А потом у певицы снесло крышу – она зазвездила...

Полина Гагарина в 2003 году победила в проекте Первого канала "Фабрика звезд-2". А в 2015-м представляла нашу страну на музыкальном конкурсе "Евровидение", заняв там второе место. А потом у певицы снесло крышу – она зазвездила...В номере газеты "Правда" от 2 марта 1930 года былаопубликована статья Генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина"Головокружение от успехов". Ее название точно описывает исегодняшнее состояние Полины Гагариной.Музыкальный критик Вадим Пономарев на своей странице взапрещенной в России социальной сети рассказал любопытную историю. Оказалось,что композитор Геннадий Дудин, автор хитов Полины Гагариной "Драмы большенет" и "Обезоружена", отказался работать с 35-летней певицей из-за ее звездной болезни. "Он написал в сториз: "Мне очень жаль, что этанекогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Этопоследние мои песни для нее... Слава Богу!" – цитирует Дудина Пономарев.Правда, спустя сутки композитор сторизудалил. "Кажется, я натворил дел... Мне не стоило позволять себе лишнего", – пояснил он. И ситуацию с артисткой описал мягче: "Так бывает, что любовь проходит. И ничегос этим поделать, увы, нельзя. В жизни всегда приходится чем-то жертвовать воимя движения вперед. И в этой ситуации нет хороших и плохих. Есть двое, которыене поняли друг друга".Словом, какая кошка пробежала между композитором и певицей,еще только предстоит выяснить. Но уже ясно, что неуживчивой Гагариной прощесамой себе писать хиты.