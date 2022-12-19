В понедельник, 19 декабря, в Москве открылась XXXI Международная конференция «Проблемы медиаправа —...

В понедельник, 19 декабря, в Москве открылась XXXI Международная конференция «Проблемы медиаправа — 2022». Мероприятие проводит Международный научно-образовательный центр «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, смежным, культурным и информационным правам» совместно с факультетом права и факультетом креативных индустрий НИУ ВШЭ.Конференции, приуроченные к годовщине принятия закона «О средствах массовой информации», проводятся ежегодно. В них принимают участие авторы закона.В числе спикеров — заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.В своем докладе «Новые медиа и право» он обратил внимание аудитории на то, что стремительное развитие информационных технологий привело к появлению нового направления в СМИ — созданию и развитию новых медиа. Они распространяют информацию в сети и отличаются оперативностью и интерактивной коммуникацией. В результате именно скорость привела к тому, что эти СМИ больше всех оказались подвержены влиянию недостоверной, а зачастую — и заведомо ложной информации.Стремительное распространение новых медиа и потребовало внесения изменений в действующее законодательство о СМИ. В перечне средств массовой информации появилось понятие сетевое издание. В настоящее время интернет-издания являются объектами медиарегулирования наравне с прочими СМИ. По словам Сабитова, такое регулирование необходимо для того, чтобы оградить аудиторию от воздействия фейковой и деструктивной информации.В Российской Федерации принят ряд законов, запрещающих распространение в интернете и в социальных сетях деструктивной информации, к которой относятся порнография, педофилия, экстремистские и террористические материалы. Ведется активная борьба с созданием в соцсетях деструктивных сообществ и вовлечением в них несовершеннолетних. Многие подобные сообщества и организации запрещены на территории нашей страны, а их упоминание в СМИ должно сопровождаться информацией об их запрете в Российской Федерации.Кроме того, очень важными, по мнению Рифата Сабитова, становятся вопросы соблюдения авторских прав и защиты интересов правообладателей на публикацию и распространение в сети Интернет оригинальных авторских материалов.«Наверное, было бы правильно уделять более серьезное внимание в профильных образовательных учреждениях, готовящих журналистов и работников СМИ, юридическому аспекту их будущей деятельности», — отметил Рифат Сабитов.Источник - ГТРК «Ставрополье» - https://stavropolye.tv/news/176650Фото : Общественная Палата РФ.