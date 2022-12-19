Врач-диетолог Татьяна Рыкалова порекомендовала россиянам заменить вредные ингредиенты в традиционных новогодних блюдах на полезные аналоги. По словам специалиста, в крабовом салате ..

Врач-диетолог Татьяна Рыкалова порекомендовала россиянам заменить вредные ингредиенты в традиционных новогодних блюдах на полезные аналоги.По словам специалиста, в крабовом салате вместо палочек можно использовать отварные креветки, а в оливье колбасу лучше заменить на вареную говядину. Вместо картошки диетолог советует использовать авокадо, а вместо жирного покупного майонеза — легкую заправку, отмечает .