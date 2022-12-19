На пике снегопадов расчисткой города занимались 1669 дворников и 124 единицы спецтехники.

Владимирские коммунальщики продолжают уборку улиц от сугробов. На пике снегопадов расчисткой занимались 1669 дворников и 124 единицы спецтехники.За сутки из города вывезено 4320 кубометров снега. Самосвалы выполнили 216 рейсов.«В ночь с воскресенья на понедельник уборку основных дорог вели 46 машин «ЦУГДа». Утром 19 декабря работы по патрульной очистке магистралей и их обработке противогололедными материалами продолжают 54 единицы техники», - уточнили в мэрии.Сейчас основное внимание уделяется внутриквартальным проездам, остановкам, подходам к социальным объектам и пешеходным переходам. Ранним утром на помощь работникам коммунальных служб вышли волонтеры иБез выходных уборку скверов, площадей, лестниц, детских и спортивных площадок продолжают 60 сотрудников МКУ «Благоустройство».Во дворах многоквартирных домов сегодня к расчистке привлечены 760 дворников и 70 единиц техники.Власти уточняют, что 12 часов дня в работе находятся 20 жалоб жителей, связанных с коммунальной инфраструктурой.