В Ковровском районе столкнулись три иномарки.

Семь человек пострадали в массовом ДТП в Ковровском районе. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Днём 18 декабря около 12.45 на 13 км трассы «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя - Кинешма» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх иномарок.По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Ravon, который ехал из Коврова в сторону Мелехово выехал на встречку, где врезался в «Хёндай» и «Шевроле». Машинами управляли 51-летний и 28-летний мужчины. В результате аварии водитель и пассажир «Шевроле», а также водитель и четверо пассажиров Ravon были госпитализированы.Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.