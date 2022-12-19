Раздел программы лояльности Трофеи по традиции пополнится тематической вкладкой Новый год, где появятся сезонные сертификаты на развлечения и подарки от партнёров. Гостей кинотеатров ждёт специальная праздничная подборка, которая позволит участникам запастись сюрпризами под елку для себя и своих близких. Сезон новогодних предложений продлится с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в кинотеатрах сети по всей России.

Раздел программы лояльности "Трофеи" по традиции пополнится тематической вкладкой "Новый год", где появятся сезонные сертификаты на развлечения и подарки от партнёров. Гостей кинотеатров ждёт специальная праздничная подборка, которая позволит участникам запастись сюрпризами "под елку" для себя и своих близких. Сезон новогодних предложений продлится с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в кинотеатрах сети по всей России.Участники программы лояльности "КАРОНА" получат привилегии в обмен за накопленные баллы. В числе горячих лотов в разделе "Трофеи" предложат настольные игры, новогодние книги и адвент-календари, билеты на катки и в банные комплексы, приглашения на театрализованные экскурсии и праздничные мероприятия для всей семьи. Подобно героям фильма Рязанова можно начать традицию встречи праздника в парной, а прогулки на свежем воздухе дополнить согревающими рождественскими напитками от известной сети кофеен. Юным любителям кино в "КАРО" приготовили мягкие игрушки по мотивам фильмов "Холодное сердце" и "Кролик Питер", а также книги-бестселлеры Джоан Роулинг.Воспользоваться всеми привилегиями программы лояльности предлагают каждому ее участнику — только до 14 декабря купить трофей можно всего за 1 балл. Чтобы накопить необходимый балл, гостю достаточно совершить один заказ билета или покупку в кинобаре "КАРО".В числе подарков — десятки трофеев, среди которых памятные сувениры по мотивам любимых фильмов, постеры с автографами и сертификаты от партнеров. Один участник программы может заполучить в рамках акции только один трофей.За новогодним репертуаром сети и другими актуальными предложениями можно следить и в социальных сетях "КАРО".Подробнее о программе лояльности "КАРОНА":О сети кинотеатров "КАРО":Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим в себя здоровое питание и меню для детей.На сегодняшний день "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (265 залов). Мегаплексы "КАРО" расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Сургуте и Тюмени. Под управлением "КАРО" находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России "КАРО Sky 17 Авиапарк" и второй по посещаемости – "КАРО Vegas 22".Кинотеатры "КАРО" ежегодно посещает более 12 млн человек. "КАРО" также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope.Подробнее: