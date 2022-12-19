Начните утро вместе с нами:
Развод по вызову
- Их фантазии можно позавидовать. Телефонные...
Начните утро вместе с нами:
"Развод" по вызову"
- Их фантазии можно позавидовать. Телефонные аферисты придумывают новые уловки - как не попасться?
Шестнадцать граней.
- Как появился на свет этот символ советской эпохи? В Гусь-Хрустальном открыли новую стекловаренную печь и ... музей граненого стакана.
Народная мода.
- ... И русский стиль. Какой он? Дизайнеры из разных регионов представили свои коллекции во Владимире.