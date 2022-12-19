Начните утро вместе с нами: Развод по вызову - Их фантазии можно позавидовать. Телефонные...

Начните утро вместе с нами:"Развод" по вызову"- Их фантазии можно позавидовать. Телефонные аферисты придумывают новые уловки - как не попасться?Шестнадцать граней.- Как появился на свет этот символ советской эпохи? В Гусь-Хрустальном открыли новую стекловаренную печь и ... музей граненого стакана.Народная мода.- ... И русский стиль. Какой он? Дизайнеры из разных регионов представили свои коллекции во Владимире.