Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №7 Ильгар Гусейнов стал чемпионом мира по...

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №7 Ильгар Гусейнов стал чемпионом мира по рукопашному бою.Соревнования проходили 17-го декабря во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, сообщает администрация Владимира.Ильгар Гусейнов одержал победу в весовой категории до 73 кг.В турнире, который проходил в Москве, приняли участие спортсмены из Азербайджана, Афганистана, Египта, Германии, Индии, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Туркмении, Узбекистана и других стран.Фото: https://vladimir-city.ru/