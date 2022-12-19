Стало известно, как во Владимирской области будут назначаться единые пособия на детей. Кабинет...

Стало известно, как во Владимирской области будут назначаться единые пособия на детей.Кабинет министров утвердил порядок назначения и выплаты единого пособия на детейКак мы уже рассказывали, в России с 1 января 2023 года начнет действовать новая социальная мера - единое пособие на детей и для беременных женщин, которое объединяет ряд действующих ранее мер поддержки для малоимущих семей. Порядок назначения выплат озвучил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.Как сообщает издание «Бизнес-журнал», выплату будут назначать адресно, учитывая индивидуальное положение семей с детьми. В зависимости от ситуации размер пособия на одного ребёнка составит от 50 до 100% детского прожиточного минимума на человека, установленного в регионе. В среднем, выплата составит 7-14 тысяч рублей в месяц.Для беременных размер выплаты также составит от 50 до 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособных граждан (от 7,8 тысячи до 15,6 тысячи рублей).Выплаты на детей до трёх лет будут получать все нуждающиеся семьи, вне зависимости от очерёдности рождения детей.Также семьям будет позволено оформить выплату из маткапитала в размере одного прожиточного минимума на ребёнка в месяц (в среднем по стране, 13,5 тысячи рублей), вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка. При этом семьи также продолжат получать и единое пособие.На период введения единого пособия предусмотрели переходный период. Семьям можно либо перейти на новый формат выплат, либо сохранить прежний до окончания периода их действия. Заявление на получение пособия можно подать через МФЦ, отделение ПФР или портал госуслуг.Фото: Pexels.com