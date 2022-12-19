Студенты Владимирского государственного университета организовали первый общеуниверситетский бал....

Студенты Владимирского государственного университета организовали первый общеуниверситетский бал. Подробности у Максима Калашникова.Мазурка, гавот, кадриль и конечно же вальс. В танце кружатся студенты разных кафедр ВлГУ. Зимний бал объединил будущих гуманитариев, айтишников, строителей, педагогов и даже учащихся вузовского колледжа. Организовали общеуниверситетский бал сами студенты.Александра Максимова, идейный вдохновитель бала, студентка ВлГУ:- Идея родилась уже очень давно. Я, как только поступила в наш университет, я сразу же подумала о том, что будет очень хорошая идея организовать такое мероприятие. Я просто очень люблю танцевать, очень люблю балы и очень хотелось этим поделиться.Университетскому балу предшествовали месяцы репетиций. До финала дошли не все- только 19 пар из 30.Галина Масленникова, специалист по работе с молодежью ВлГУ:- Всё основано на вальсовых движениях. Репетиции у нас состоялись, мы готовы были им посвятить четыре полноценных дня в неделю. По два часа. Мы начали с элементарных шагов. Учиться шагать под счёт раз-два-три, раз-да-три. И так потихонечку продвигались в своём развитии, в развитии танцев.За время занятий участники научились не только танцевать классические бальные танцы, но и познакомились с их историей.Ирина Масленникова, студентка ВлГУ:- Я узнала много разных танцев. Я вообще не знала о разновидности, что бывают какие-то веселые танцы в вальсе. Ещё что-то. А так, всё очень круто.В программе вечера также были вокальные и инструментальные номера. Закончилось всё свободными танцами. Участники надеются, что общеуниверситетский бал станет доброй традицией вуза.Максим Калашников, Ангелина Свищ, Вести Владимир.