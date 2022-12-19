Осмотр автомобиля – мероприятие, как правило, предшествующее заключению договора со страховщиком. Чтобы каско страхование покрывало все нужные расходы, транспортное средство не должно иметь повреждений. При наличии таковых, они должны быть устранены. После этого проводится повторный осмотр ТС.

Осмотр автомобиля – мероприятие, как правило, предшествующее заключению договора со страховщиком. Чтобы покрывало все нужные расходы, транспортное средство не должно иметь повреждений. При наличии таковых, они должны быть устранены. После этого проводится повторный осмотр ТС.Для оценки состояния автомобиля страховщик направляет эксперта. Цель осмотра: сравнение описания ТС с его реальным состоянием, выявление и фиксация повреждений, сверка регистрационных данных (номер кузова, VIN-кода) с теми, которые указаны ПТС (паспорт транспортного средства), уточнение пробега. Важная часть осмотра: подтверждение наличия всех комплектующих.Согласно действующим правилам КАСКО, в двух случаях предстраховой осмотр транспортного средства может не проводиться:приобретение нового автомобиля в кредит;возобновление страховки безубыточным клиентом (ни разу не обращавшимся за компенсацией в течение года).По итогу осмотра устанавливается сумма страховой выплаты, а также фиксируются имеющиеся повреждения ТС. К заключению эксперта прилагаются сделанные с нескольких ракурсов фото. В том числе, фотографии шин и внутренней отделки салона.Один из самых распространенных рисков – угон. В его покрытии может быть отказано, если предстраховой осмотр не подтвердит наличие сигнализации, оригиналов ключей и брелков.На что обратить внимание во время предстрахового осмотра ТСЧтобы при наступлении страхового случая не возникало неприятных вопросов, обязательно проконтролируйте следующие моменты:четкость фотографий;корректность указанных моделей комплектующих;отсутствие ошибок при указании регистрационных данных ТС.Основные правила осмотра ТСВо время оценки состояния автомобиля представителем страховщика у владельца транспортного средства должны быть на руках следующие документы: оригинал ПТС, действующая до окончания предполагаемого срока кредитования диагностическая карта.Проводить оценку состояния автомобиля может представитель сторонней организации, с которой у страховщика заключен договор. Запрещено проводить такой осмотр страховым агентам, так как они материально заинтересованы в заключении договора.Транспортное средство перед осмотром лучше всего тщательно вымыть, чтобы не возникло сомнений в его целостности. Проверка должна проводится исключительно днем и при хорошем освещении.