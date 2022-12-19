Её привезли из Юрьев-Польского района.

Перед зданием администрации Владимирской области установили живую новогоднюю ель. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.Утром 19 декабря главный символ предстоящего праздника начали украшать. Высота хвойной красавицы составляет 14 метров. Её привезли из Юрьев-Польского района.