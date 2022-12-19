Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. По данным, которые стали доступны СМИ, он будет действовать до 27 декабря. Ограничения ..

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части страны. По данным, которые стали доступны СМИ, он будет действовать до 27 декабря.Ограничения распространяются на полеты в аэропорты 11 российских городов, отмечает . Среди них — воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Курска, Липецка и Элисты.