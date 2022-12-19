Глава региона побывал на Хрустальном заводе имени Мальцова, стекольном заводе имени Дзержинского и посетил Гусевской стекольный колледж.

Во Владимирской области в следующем году создадут химико-технологический образовательно-производственный кластер. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Глава региона побывал на Хрустальном заводе имени Мальцова, стекольном заводе имени Дзержинского и посетил Гусевской стекольный колледж.«Сегодня я впервые увидел, как производится стекло. Это впечатляет! Специалисты оттачивают мастерство годами. Хотелось бы показать процесс максимальному количеству людей. Это важно и с туристической точки зрения, и для популяризации уникального производства. Будем развивать это направление», − резюмировал Александр Авдеев.