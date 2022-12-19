Три человека пострадали на пожаре в городе Гусь-Хрустальный из-за того, что ребенок поджег коробку с новогодней елкой. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Три человека пострадали на пожаре в городе Гусь-Хрустальный из-за того, что ребенок поджег коробку с новогодней елкой. Подробности происшествия рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Днем 19 декабря в спасательную службу поступил вызов о возгорании на 5 этаже дома №32 по Теплицкому проспекту. На место оперативно выехали сотрудники МЧС. Из здания они эвакуировали 35 человек. Площадь