В Карснознаменске обвалились строительные леса вместе с рабочими. Как сообщает интернет-издание , инцидент произошел возле одного из многоэтажных домов во время демонтажа конструкции. В ..

В Карснознаменске обвалились строительные леса вместе с рабочими. Как сообщает интернет-издание , инцидент произошел возле одного из многоэтажных домов во время демонтажа конструкции.В результате ЧП пострадали девять человек. По данным , всех госпитализировали в больницы Подмосковья.Позднее стало известно, что пострадавших больше. Двое находятся в тяжелом состоянии, передает портал .