Ход работ находится на контроле прокуроров.

В Лакинске прокуратура добилась сноса 21 деревянного сарая. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В 2020 году администрация города Лакинска обнаружила на улице Заречной самовольные постройки, часть из которых находилась в аварийном состоянии. Демонтаж сооружений планировалось выполнить до середины 2021 года, но в срок работы завершены не были.Прокурор подал иск в суд. Фемида согласилась требованиями ведомства. Чиновники уже приступили к сносу.