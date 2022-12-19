В Москве водитель на машине каршеринга задавил пожилую женщину, сдавая назад. Как сообщает портал , инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Реутовская. Трагедия попала на камеры ..

В Москве водитель на машине каршеринга задавил пожилую женщину, сдавая назад. Как сообщает портал , инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Реутовская.Трагедия попала на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что водитель едет задним ходом и просто не замечает бабушку, пишет . Вероятно это случилось из-за того, что заднее стекло машины полностью покрыто снегом. Совершив наезд, водитель не остановился.Пенсионерка скончалась на месте. Как сообщают , дело на контроль взяла Прокуратура восточного административного округа столицы.