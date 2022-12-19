Утром 19 декабря в Суздальском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, в результате которого пострадал 37-летний мужчина. Авария случилась на 271 километре трассы Р-132

Утром 19 декабря в Суздальском районе произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей, в результате которого пострадал 37-летний мужчина. Авария случилась на 271 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 28-летний водитель грузовика Фусо, ехавший в сторону Суздаля, не выдержал безопасную дистанцию, и столкнулся с отечественным грузовым авто. Он двигался впереди. За рулём находился