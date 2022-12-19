Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Важные объекты От реконструкции Ковровской районной...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Важные объектыОт реконструкции Ковровской районной больницы до открытия горнолыжного спуска во Владимире. Итоги рабочей поездки губернатора.- Снежные рекордыОставил без света, взял в плен дороги и дворы. Какие еще сюрпризы принес в регион снежный декабрь?- Подарок из лесаЗеленая красавица в подарок областной столице. В каком лесничестве нашли ёлку - новогодний символ Владимира?