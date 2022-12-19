Во Владимире перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в ранении своего собутыльника во время распития спиртного на детской площадке во Владимире. По данным областной прокуратуры,

Во Владимире перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в ранении своего собутыльника во время распития спиртного на детской площадке во Владимире. По данным областной прокуратуры, обвиняемый со своим знакомым распивал спиртные напитки на территории детской площадки во Владимире. В процессе между мужчинами произошел словесный конфликт, вследствие чего обвиняемый нанес приятелю 2 удара в область живота, причинив