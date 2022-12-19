Во Владимире открыли горнолыжный комплекс на знаменитой Студёной горе. После нескольких лет...

Во Владимире открыли горнолыжный комплекс на знаменитой Студёной горе.После нескольких лет простоя спуск заработал вновь. Можно кататься на горных лыжах, сноуборде, тюбинге, не выезжая из города. Жители этого очень ждали, обращались ко мне прошлой зимой.- Спасибо инвестору, меньше чем за год восстановил склон и подъёмник, - сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. -. Отличный подарок любителям активного отдыха к Новому году.Кроме того, департамент спорта и горадминистрация поддержали инициативу сделать здесь настоящий комплекс для активного отдыха – прямо по соседству с трассой залили каток."Это центр города, и, поскольку объект в отличной транспортной доступности, задумались о создании на базе комплекса горнолыжной школы", - рассказал Александр Авдеев..Фото пресс-служба АВО.