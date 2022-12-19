18 декабря во Владимире начал работу горнолыжный комплекс «Горный ЯРКОпарк» на Студеной горе. Участие в его открытии приняли губернатор Александр Авдеев, глава города Дмитрий Наумов и

18 декабря во Владимире начал работу горнолыжный комплекс «Горный ЯРКОпарк» на Студеной горе. Участие в его открытии приняли губернатор Александр Авдеев, глава города Дмитрий Наумов и сенатор РФ Андрей Шохин. Первых посетителей ждала яркая программа по случаю запуска парка. С показательными номерами выступили владимирские фигуристы и хоккеисты, прошли веселые старты, сопровождавшиеся анимационными программами и горячим