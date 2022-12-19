Веселые хороводы, игры в снежки и смех детворы. На улице Мира, недалеко от городского парка, появилась интернациональная елка. Посмотреть на необычное новогоднее дерево пришли ребята разных

Веселые хороводы, игры в снежки и смех детворы. На улице Мира, недалеко от городского парка, появилась интернациональная елка. Посмотреть на необычное новогоднее дерево пришли ребята разных народов. Среди них ученики 8-ой школы и случайные прохожие. Всех объединяет один общий праздник – Новый год. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала Первая интернациональная елка во Владимире. Здесь не