В честь наступающего Нового Года во Владимире перед Белым домом установили 14-метровую пушистую красавицу. Стоит отметить, что ёлка живая. Дерево срубили и доставили в город из

В честь наступающего Нового Года во Владимире перед Белым домом установили 14-метровую пушистую красавицу. Стоит отметить, что ёлка живая. Дерево срубили и доставили в город из Юрьев-Польского района. Сейчас ведутся работы по её украшению, рассказали в пресс-службе обладминистрации. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: администрация Владимирской области