Во Владимире загорелась постройка у торгового центра в Добром. В соцсетях прошла информация, что...

Во Владимире загорелась постройка у торгового центра в Добром.В соцсетях прошла информация, что во Владимире на Большой Нижегородской улице произошел пожар в торговом центре «Копеечка».Очевидцы сообщают, что горит будка охраны около магазина.ГТРК «Владимир» выяснили обстоятельства происшествия. В пресс-службе МЧС подтвердили возгорание будки. Огонь был оперативно потушен на площади 2 квадратных метра. На вызов выезжали 3 единицы техники, 9 человек.Фото: https://vk.com/podsluhano_vo_vladimire