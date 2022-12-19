С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178208 владимирцев.

Во Владимирской области 19 декабря выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 9 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 5 - в Ковровском, по 3 - в Александровском и Гусь-Хрустальном, по 2 - в Юрьев-Польском и Кольчугинском, по 1 - в Киржачском, Гороховецком, Вязниковском и Суздальском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178208 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49478 заболевших во Владимире, 21054 - в Ковровском районе и 19252 - в округе Муром.