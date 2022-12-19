Во Владимирской области из-за непогоды в 30 населенных пунктах была отключена...

Во Владимирской области из-за непогоды в 30 населенных пунктах была отключена электроэнергия.Вчера в области аварийные отключения от электроэнергии произошли в 30 населенных пунктах с населением более тысячи человек, сообщили сегодня на планерке у губернатора Владимирской области Александра Авдеева.Для улучшения коммуникации с потребителями Россети запускают мобильное приложение «Есть свет».Сейчас в Вязниковский районе отключено 14 населенных пунктов, более 120 человек без света.Всего 120 бригад на прошлой неделе работали на устранении аварийных ситуаций, сообщили энергетики Владимирской области. Помогали работники из других регионов страны.Было подчеркнуто, что сегодня необходимы законодательные решения по расширению охранных зон ЛЭП.Кроме того, на случай серьезных неполадок в регионе недостаточно резервных источников питания.Фото пресс-служба «Владимирэнерго».