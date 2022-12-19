На прошедшей неделе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ частично закрыли еще 21 школу.

Во Владимирской области на карантин полностью закрыли два детсада и четыре школы. Такая информация прозвучала на традиционной оперативке при губернаторе.На прошедшей неделе из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ частично закрыли еще 21 школу. Окончательного решения о начале досрочных каникул пока не принято.Напомним, что с 16 декабря из-за начавшейся эпидемии в больницах региона масочный режим.