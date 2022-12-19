Накануне в Доброграде состоялось совещание с участием владимирских медиков и экспертов Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.

Во Владимирской области из-за роста диагнозов «цирроз печени» введут скрининг по профилю гастроэнтэрология. Накануне в Доброграде состоялось совещание с участием владимирских медиков и экспертов Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.В департаменте здравоохранения рассказали, что участниками определены основные проблемы медицины и пути их решения.Основные постулаты сведены к следующим пунктам:- необходимо удерживать врачей в регионе;- одни из главных задач: снижение смертности и развитие системы оказания первичной помощи;- повышение удовлетворённости пациентов работой медиков.Впрочем, большинство пунктов повторяются из года в год, лишь звучат из уст различных спикеров. В будущем владимирцам хотелось бы больше слышать о результатах, а главное - видеть их, а не перечитывать в очередной раз переливание из пустого в порожнее.