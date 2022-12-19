Во Владимирской области сурово осужден мужчина за покупку устройства для угона...

Во Владимирской области сурово осужден мужчина за покупку устройства для угона автомашин.Муромским городским судом установлено, что с целью неправомерного завладения автомобилем подсудимый приобрел специальное техническое средство. Которое позволяет произвести перехват радиосигнала пульта дистанционного управления охранной сигнализации, и разблокировать центральный замок дверей автомобиля.Он полностью признал вину, и, учтя, явку с повинной, малолетнего ребенка и активную помощь расследованию, суд приговорил виновного к лишению свободы на срок 4 года строгого режима, сообщила Объединенная пресс – служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/