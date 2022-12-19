Во Владимирской области мужчина пойдет под суд за оскорбление полицейского. Установлено, что в...

Во Владимирской области мужчина пойдет под суд за оскорбление полицейского.Установлено, что в вечернее время в конце октября он был доставлен в ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ» для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Будучи недовольным законными действиями сотрудника полиции по составлению административного материала, обвиняемый публично, в присутствии работников больницы оскорбил в неприличной и нецензурной форме представителя власти - полицейского патрульно-постовой службы отделения МВД России по Гороховецкому району.Вину он признал, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа, либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года.Фото https://www.pxfuel.com/