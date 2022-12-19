Смертельное заболевание обнаружено у четырёх лис и одной домашней собаки.

Во Владимирской области выявлено пять новых очагов бешенства животных. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.В список неблагонадёжных населённых пунктов попали СДТ «Малыгино» в Ковровском районе, деревни Лучинки, Мишнево и Митенино, а также село Тинцы. Смертельное заболевание обнаружено у четырёх лис и одной домашней собаки.Напомним, что в 100% случаев бешенство заканчивается смертью. Заражение человека происходит при укусе.