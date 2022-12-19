Во Владимирской области одна за другой сгорели дачи в пригородном СНТ.
О том, что в одном и том же...
Во Владимирской области одна за другой сгорели дачи в пригородном СНТ.
О том, что в одном и том же садовом товариществе в городской черте Владимира один за другим горят дачные домики, сообщил один из очевидцев в ВК Подслушано Владимир.
В субботу загорелся дачный дом в СНТ "Сад №1 АО ВТЗ "Содышка" площадью 64 кв.м. В воскресенье - дачный дом СНТ "Сад №2 АО ВТЗ "Содышка" площадью 12 кв.м., подтвердила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. возгораний.
Расследование ведётся во взаимодействии с полицией, уточнили в МЧС.
Фото в ВК Подслушано Владимир.