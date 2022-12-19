Во Владимирской области ребёнок поджёг коробку с новогодней ёлкой: 35 эвакуированных, три человека...

Во Владимирской области ребёнок поджёг коробку с новогодней ёлкой: 35 эвакуированных, три человека попали в больницу.Накануне из Гусь-Хрустального поступило сообщение о пожаре в квартире на 5 этаже дома на Теплицком проспекте, 32.Сотрудники МЧС сформировали 2 звена ГДЗС для тушения пожара и эвакуации людей. В результате пожара три человека 36, 35 и 16 лет пострадали и были госпитализированы. Пожар потушен на пл. 2 кв.м. Из дома эвакуированы 35 человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В квартире проживает многодетная семья из 5 человек. Младший сын решил развести в квартире костёр и поджёг коробку с новогодней ëлкой. Вернувшиеся члены семьи обнаружили пожар и сразу сообщили в пожарную охрану. Все успели выйти из помещения до прибытия подразделений, но успели надышаться угарным газом и были госпитализированы.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.