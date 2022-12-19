Во Владимирской области сгорел частный дом, есть пострадавший. В субботу в 9 часов 01 минуту...

Во Владимирской области сгорел частный дом, есть пострадавший.В субботу в 9 часов 01 минуту поступил сигнал из Суздальского района о возгорании двухквартирного жилого дома по адресу в селе Ляховицы.На момент прибытия подразделений наблюдалось горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 90 кв. м., не дав огню распространиться на соседний жилой дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К сожалению, на пожаре пострадал неизвестный мужчина, его личность устанавливается.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.