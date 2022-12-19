Во Владимирской области сгорел частный дом, есть пострадавший.
В субботу в 9 часов 01 минуту...
Во Владимирской области сгорел частный дом, есть пострадавший.
В субботу в 9 часов 01 минуту поступил сигнал из Суздальского района о возгорании двухквартирного жилого дома по адресу в селе Ляховицы.
На момент прибытия подразделений наблюдалось горение дома по всей площади. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 90 кв. м., не дав огню распространиться на соседний жилой дом, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
К сожалению, на пожаре пострадал неизвестный мужчина, его личность устанавливается.
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.