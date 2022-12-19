Во Владимирской области синоптики прогнозируют температурные качели: за сутки температура понизится...

Во Владимирской области синоптики прогнозируют температурные качели: за сутки температура понизится более чем на 15 градусовПо сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 85%.Магнитное поле слабо возмущенное. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.Температура воздуха во Владимире и области ночью -3…-4, днём до 9 градусов мороза. К вечеру вторника температура может понизиться до 15-17 градусов ниже нуля.20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: «Амвросий праздники отбросил». Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе.Охотники имели свою примету на день Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: если она начинала валяться в снегу, идти на охоту не стоило — метель в пути застанет.Фото: www.pxfuel.com/