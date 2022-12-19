Во Владимирской области снова пойдет мокрый снег и ледяные дожди. Синоптики предупреждают, что...

Во Владимирской области снова пойдет мокрый снег и ледяные дожди.Синоптики предупреждают, что сегодняшняя ровная морозная погода установилась ненадолго.Уже в среду утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утренний снег днем сменится на сильный дождь со снегом, который ближе к вечеру должен ослабнуть.Это влияние нового циклона, так что до конца недели ожидаются снегопады, переходящие в дожди, ледяные дожди, а дневная температура повысится с −3…−8° до −2…+3°.Фото https://www.pxfuel.com/