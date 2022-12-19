Во Владимирской области сотрудники МЧС патрулируют места зимней рыбалки Ежедневно представители...

Во Владимирской области сотрудники МЧС патрулируют места зимней рыбалкиЕжедневно представители МЧС России, муниципалитетов и полиции вместе со спасателями и добровольцами проводят профилактические патрулирования в местах массового отдыха людей на льду и на популярных среди рыбаков объектах. Из-за периодического повышения температуры воздуха на водоёмах наблюдается ослабление толщины и прочности льда, а потому выход на лед может быть опасен.Так, в ходе патрулирований на Вербовских прудах в округе Муром, на реке Клязьме, на озере Никола в Вязниковском районе, на р. Клязьма в устье реки Уводь в Ковровском районе представителями органов местного самоуправления составлено 8 административных протоколов и вынесено одно предупреждение за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. За это гражданам-нарушителям грозят штрафы от 800 до 4000 рублей. Еще одному рыбаку вынесли предупреждение.Главное управление МЧС по Владимирской области напоминает о том, что безопасная толщина льда для 1 человека составляет от 10 см. В настоящее время толщина льда на реках региона в среднем колеблется от 7 до 15 см. Вместе с тем прогнозируются плюсовые температуры воздуха, а это значит, что лёд потеряет свою прочность, несмотря на визуальную толщину.Фото: 33.mchs.gov.ru/