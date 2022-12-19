Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП. Сегодня утром сотрудники...

Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли пострадавшего в ДТП.Сегодня утром сотрудники пожарно-спасательной части №3 города Владимира выехали по сообщению о ДТП на 272 км трассы Р-132 в Суздальском районе.В результате столкновения нескольких транспортных средств один из водителей пострадал и оказался зажат, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Напомним, что сегодня массовое ДТП с участием большегрузов произошло сегодня на трассе "Владимир - Суздаль" недалеко от поворота на поселок МЮД..Сотрудники МЧС России и спасатели произвели деблокировку пострадавшего и транспортировку в машину "скорой".Фото ГУ МЧС по Владимирской области.