Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли пострадавшего в массовом ДТП с грузовиками.
Сегодня...
Во Владимирской области сотрудники МЧС спасли пострадавшего в массовом ДТП с грузовиками.
Сегодня утром сотрудники пожарно-спасательной части №3 города Владимира выехали по сообщению о ДТП на 272 км трассы Р-132 в Суздальском районе.
В результате столкновения нескольких транспортных средств один из водителей пострадал и оказался зажат, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Напомним, что сегодня массовое ДТП с участием большегрузов произошло сегодня на трассе "Владимир - Суздаль". На повороте на село Суворотское произошло столкновение четырех транспортных средств, имеются пострадавшие. Сотрудниками МЧС России проводилась их деблокировка пострадавших, уточнили спасатели.
Сотрудники МЧС России и спасатели произвели деблокировку пострадавшего и транспортировку в машину "скорой".
Фото ГУ МЧС по Владимирской области.