Во Владимирской области спасатели извлекли пострадавшего в ДТП из разбитой машины. В субботу в 14...

Во Владимирской области спасатели извлекли пострадавшего в ДТП из разбитой машины.В субботу в 14 часов 03 минуты из Суздальского района пришел сигнал о ДТП у села Глебовское.Там произошло столкновение двух транспортных средств, пострадали люди. Одного из пострадавших пришлось деблокировать спасателям, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.