Во Владимирской области в результате ДТП с фурами сразу несколько грузовиков угодили в...

Во Владимирской области в результате ДТП с фурами сразу несколько грузовиков угодили в кювет.Видео с места происшествия появилось в ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.По предварительным данным, массовое ДТП с участием большегрузов произошло сегодня на трассе "Владимир - Суздаль" недалеко от поворота на поселок МЮД.Грузовики лежат в кювете по обе стороны от проезжей части. Пострадавших в аварии увезли на "Скорой помощи".Информация уточняется.Фото и видео ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.